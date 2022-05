Die Wahl des Bundespräsidenten

3. Was ist oder wäre gewesen, wenn sich der amtierende Präsident gegen eine neuerliche Kandidatur entscheidet? Boshafte Politikbeobachter würden da gerne in den Parteisitzungen von ÖVP, SPÖ, GRÜNEN und Neos Mäuschen sein. Um das dortige Krisenmanagement zu beobachten: „Hilfe, wir müssen in Rekordzeit sowohl antrittswillige als auch chancenreiche Kandidaten finden und außerdem trotz Pleite in den Parteikassen ein Wahlkampfbudget auftreiben!“