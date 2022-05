Karrierebestleistung für Uznik bei Boulder-Weltcup

Kletterer Nicolai Uznik hat am Sonntag den Boulder-Weltcup in Salt Lake City an der vierten Stelle beendet, er stellte damit sein bestes Karriereergebnis ein. Der Olympia-Kombinationsdritte Jakob Schubert kam auf Rang sechs. Im Bewerb der Frauen wurde Jessica Pilz ebenfalls Vierte, Franziska Sterrer landete auf Platz fünf. Am kommenden Wochenende folgt in Salt Lake City noch je ein weiterer Speed- und Boulder-Weltcup.