Aufsteiger Lustenau startet Meisterparty mit Gala

„Wir wollten den Zuschauern noch etwas bieten. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen und wir sind alle nur überglücklich: Meistertitel, das letzte Spiel gewonnen, eine Riesenparty jetzt, was will man mehr“, freute sich Mader im ORF über die tolle Saison samt gelungenem Abschluss. Bei Tabakovic mischte sich ein wenig Wehmut in die Freude. „Ich bin einfach nur dankbar allen Fans, allen Leuten, die hier sind und uns anfeuern. Ich habe die letzten zwei Jahre alles gegeben für den Club.“ Mit der Wiener Austria wird es kommende Saison ein Wiedersehen im Ländle geben.