Tirols Landesregierung fährt auf Spritschlucker ab

Klimadebatte hin oder her, Regierung fährt „fossil“

Aber warum findet sich kein einziges Elektroauto im Fuhrpark? „Aufgrund fehlender passender Fahrzeuge am Markt von Elektrofahrzeugen mit einer entsprechenden hohen Reichweite und angemessenen Preisen wurden zum Teil ,Mild Hybrid-Fahrzeuge’ angeschafft, wobei jeweils die möglichen Alternativen als reine E-Fahrzeuge ganz konkret geprüft wurden. Sobald ein Fahrzeug den Anforderungen entspricht und kostentechnisch vertretbar erscheint, soll dieses angeschafft werden“, heißt es in der Anfragebeantwortung von LR Johannes Tratter.