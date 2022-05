AK-Präsident: „Müssen gegen die Teuerung angehen“

Mit einem umfangreichen Inflations-Ausgleichspaket will der AK-Präsident gegen die immer weiter steigenden Preise vorgehen. Gleichzeitig warnt er vor der Unzufriedenheit in der Bevölkerung: „Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, die Grundbedürfnisse der Menschen zu erfüllen, wie leistbare Grundnahrungsmittel sowie leistbare Wohn- und Energiekosten, dann laufen wir Gefahr, den sozialen Frieden zu gefährden.“