Gendarmerie: Zeichen für gelebte Erinnerungskultur

Einzigartige Erinnerungskultur

Ein großes Anliegen ist der Gesellschaft die Teilnahme am volkskulturellen Leben in Kärnten, die Mitarbeit in der ARGE Volkskultur ist sogar ein wesentlicher Bestandteil. Ganz stolz ist die Gesellschaft auf das österreichweit einzigartige Projekt der Kärntner k.u.k Traditionsgendarmerie, die 2010 ins Leben gerufen wurde und beim Landesfestzug im selben Jahr erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert wurde. „Mit dieser Garde wollten wir ein deutliches Ausrufezeichen für echte gelebte Gedenk- und Erinnerungskultur setzen, die man heute in der neuen Bundespolizei leider vergeblich sucht“, erklärt Generalsekretär Reinhold Hribernig.