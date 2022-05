Erdogan: Schweden muss „Terroristen“ ausliefern

Kundgebungen und Konferenzen in Stockholm

Seit Jahren fordert die Regierung in Ankara regelmäßig von Finnland und Schweden Aktivisten der PKK und anderer kurdischer Organisationen auszuliefern bzw. deren Aktivitäten einzuschränken. Zuletzt war von Doch ebenso oft wird diese Forderung ignoriert. Wenn Auslieferungsverfahren dann eingeleitet würden, liefen diese sehr schleppend voran, heißt es in türkischen Medien. Konferenzen des sogenannten Syrischen Demokratischen Rates - einer Dachorganisation zahlreicher ethnischer Gruppen und politischer Parteien in der autonomen Region Rojava des Bürgerkriegslandes, die sich seit 2015 um eine Dezentralisierung in Nord- und Ostsyrien bemüht - in Schwedens Hauptstadt Stockholm und Kundgebungen für PKK-Führer Abdullah Öcalan gossen in der Vergangenheit zusätzliches Öl ins Feuer. In Schweden halten sich auch zahlreiche Anhänger der Gülen-Bewegung auf. Die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen wird auch für den türkischen Putschversuch im Jahr 2016 verantwortlich gemacht.