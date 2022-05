Minister Karner: Kopf von Schleppermafia gefasst

Verdächtiger war bereits in Österreich in Haft

In Zusammenarbeit mit den rumänischen Polizeibehörden und dem rumänischen Verbindungsbeamten wurde festgestellt, dass es sich bei dem Haupttäter und Chef der Organisation um den in Österreich bereits einschlägig bekannten 28-jährigen rumänischen Staatsbürger handelt. Der Kopf der Bande saß eigentlich bereits in St. Pölten bereits in Haft, ihm gelang allerdings im November 2020 nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung spektakulär die Flucht.