Freiheitlicher Spion beschäftigt auch die Justiz

„Wir haben wie üblich einen Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Graz verfasst“, so Sprecher Markus Kitz. Um gegen Ragger überhaupt ermitteln zu dürfen, bräuchte es aber einen Auslieferungsantrag an das Parlament, da der Kärntner Mandatar ja als solcher Immunität genießt. Von solchen Schritten ist aber keine Rede. Kitz: „Es ist auch eine allfällige Verjährung der angezeigten Straftaten zu überprüfen.“ Fazit: Viel blauer Dunst um vorerst nichtsdoch der Spion kündigt weitere Veröffentlichungen an.