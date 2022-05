Fahrfehler von Bus-Chauffeur löste Chaos aus

Fünf Schwerverletzte und elf Leichtverletzte forderte in der Nacht auf Donnerstag ein Überholmanöver eines Reisebusses aus dem Kosovo. Über Wien, wo sich die beiden Buslenker abtauschten, sollte die Fahrt via Salzburg nach Deutschland gehen – unter anderem waren Stopps in München oder Köln geplant. Statt in Hannover endete die Fahrt für die 26 Passagiere vorzeitig um kurz nach 3 Uhr nachts auf der Westautobahn (A1) zwischen Eugendorf und Salzburg-Nord.