Bus kracht in Leitschiene: 20 Verletzte auf der A1

„Aktuell wissen wir von drei schwer und 16 leicht Verletzten“, sagte Rot-Kreuz-Sprecherin Roberta Thanner am Morgen. „Eine Meldung über Todesopfer haben wir derzeit nicht.“ Alle Unfallopfer wurden mit Rettungsfahrzeugen in das Unfallkrankenhaus und das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. „Acht Personen, die unverletzt geblieben sind, werden derzeit vom Kriseninterventionsteam in unserer Zentrale in der Stadt betreut“, so Bezirksrettungskommandant Hermann Gerstgraser.