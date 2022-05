So kommen auch Steirer ohne Laptop zur Sozialhilfe

Imre hat eine schwere Zeit hinter sich. Durch Corona landete er im Spital, danach konnte er nicht mehr in seiner Wohnung bleiben – die Caritas half. Aber nicht nur in diesem Belang. „Ich habe mir schwergetan mit den Formularen für die Ausgleichszulage der Pension“, erzählt der gebürtige Ungar. „Ich lebe alleine, meine Kinder sind in einer anderen Stadt.“ Einen Laptop hat Imre nicht. Er müsste digitale Formulare am Smartphone ausfüllen.