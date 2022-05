Heller Aufruhr um den „Campus Wienerwald“

Mit Einschlag der ersten Bomben in der Ukraine hieß es auch hierzulande schnell handeln. Um den Menschen aus dem Kriegsgebiet einen sicheren Zufluchtsort zu bieten, wurden in Niederösterreich über Nacht Notquartiere aus dem Boden gestampft. So auch auf dem Campus Wienerwald bei Neulengbach. Auf dem Gelände eines ehemaligen Blindenheimes haben, wie berichtet, mittlerweile rund 200 Frauen und Kinder ein Zuhause auf Zeit gefunden.