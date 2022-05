Die gefährliche Flucht aus der Bombenhölle

Wenn sie an die vergangenen Wochen zurückdenkt, stockt ihr der Atem. Sie kämpft mit den Tränen, ringt um Worte. Zu allgegenwärtig haften die Schreckensmomente in ihrem Gedächtnis. Katharina hat es aus dem Kriegsgebiet nach Niederösterreich geschafft. Als die Raketen in ihrem Heimatort in der Ukraine einschlagen, flüchtet sie mit ihrer einjährigen Tochter in die Tiefen ihres Kellers. Doch als die Lebensmittel knapp werden, entscheidet sich die junge Mutter zur Flucht.