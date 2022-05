Starker Anstieg bei den Sexualdelikten in Tirol

Es sind Zahlen, die sprachlos machen, schockieren und in der jährlich präsentierten Statistik der Polizei - wenn überhaupt - nur am Rande erwähnt werden. Wie eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an die FPÖ zeigt, stiegen die Sexualdelikte hierzulande vom Jahr 2020 auf 2021 um satte 22,8 Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt: Wurden 2020 noch 601 Delikte gezählt, waren es im Jahr darauf 738, also um 137 mehr.