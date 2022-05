Stolpersteine beim Energie-Boykott

Es ist jetzt schon einige Wochen her, als in Brüssel groß der Boykott von russischen Öllieferungen hinausposaunt wurde. Doch danach passierte das, was in der zu oft an Einstimmigkeiten gebundenen EU meistens geschieht: Mehrere Staaten wollen immer Ausnahmen, mindestens einer droht mit Veto.