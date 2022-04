Kocher: „Sind mit Kurzarbeit gut vorbereitet“

Vorwürfe der Arbeiterkammer und Gewerkschaften, die unter anderem von Lohndumping sprechen, kann der Minister nicht nachvollziehen. In Österreich gebe es eine hohe Kollektivvertragsabdeckung, niedrig bezahlte Arbeitskräfte seien gar nicht von der Karte erfasst. Zudem würden auch Maßnahmen im Inland gesetzt, zum Beispiel bei älteren Arbeitnehmern. Der Kritik, dass die Sozialpartner in die Reform der Karte nicht einbezogen worden wären, entgegnete er, dass sich diese in der Begutachtungsphase noch einbringen könnten. Der entsprechende Entwurf kann vier Wochen lang geprüft werden, umgesetzt werden soll er Anfang 2023.