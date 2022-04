Preissteigerung: Die Politik steht in der Pflicht

Alle Salzburger sollen von Politik unterstützt werden

An erster Stelle sollte nun die Entlastung der Salzburger stehen. „Die Kosten fallen jetzt an - aber von den angekündigten Paketen wurde noch nichts ausbezahlt“, sagt Michaela Schmidt von der Arbeiterkammer. Nicht nur die Armutsbetroffenen solle man unterstützen. „Bei der Mehrwertsteuer hätten wir noch Spielraum, um sie zu senken. Außerdem sollte die Politik das Arbeitslosengeld und die Familienbeihilfe erhöhen. Es gibt Beihilfen, die sind zum Teil seit 15 Jahren gleich, die Leute können also um das Geld immer weniger kaufen“, sagt Michaela Schmidt.