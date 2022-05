Legendärer DJ Hell legt in der „Praterstraße“ auf!

Eine echte Legende ist am Mittwochabend in der „Praterstraße“ in Wien zu Gast: Als Testimonial der aktuellen Werbekampagne der neuen Luxusmarke für Schmuck und Uhren aus dem Hause Thomas Sabo, ist DJ Hell in Wien, um den Launch der Marke mit der Eröffnung des weltweiten ersten Stores in der Bundeshauptstadt - krone.at berichtete - gebührend zu feiern.