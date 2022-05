Landeshauptmann fordert: „Gebt der TU eine Chance“

„Krone“-Kommentar: G’scheiter, die JKU aufzuwerten!

„Wir brauchen nun wen, der die TU-Dinge umsetzt“, meint LH Thomas Stelzer - und denkt dabei an Menschen wie Meinhard Lukas. Pardon, Herr Landeshauptmann, Meinhard Lukas setzt die Dinge auch in Sachen Digitalisierung schon längst um, nämlich an seiner JKU, in einer Mischung aus bodenständig und visionär. Eigentlich ist die noch gar nicht so alte Kepler Uni in Linz auch eine hochkarätige Technische Uni. Wäre es nicht klug, das viele Geld für die neue Uni in die JKU zu investieren und auf gutem Fundament das dort schon längst Neue voranzutreiben? Ich denke, es wäre wirklich g’scheiter, die JKU aufzuwerten!