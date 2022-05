JKU-Rektor wagt Seiltanz mit Kritik am TU-Entwurf

Die inhaltliche Konzeption ist gar nicht neu

Rektor Lukas in einem weiteren Kritikpunkt unter dem Motto „Das gibt‘s ja eh schon“: „Die mit der geplanten TU angestrebte interdisziplinäre Durchdringung der Digitalisierung und digitalen Transformation ist keinesfalls neu, sondern wird alleine in Österreich an mehreren Universitäten wie der JKU seit Jahren gelebt. Neu ist dagegen, die digitale Transformation zum alleinigen Gegenstand einer Universität zu machen (Themenuniversität - siehe oben).“ Und: „Die geplante TU in Linz wird trotz aller Konzentration auf das Querschnittsthema Digitalisierung und digitale Transformation verschiedene Disziplinen ausbilden, wenn sie erfolgreich sein will. Die Mehrzahl dieser notwendigen Disziplinen (zB Informatik, Mechatronik, Soziologie etc) sind an der JKU längst etabliert. Damit stellt sich nolens volens die Frage, ob diese Disziplinen an der TU ein zweites Mal in Linz aufgebaut werden sollen. Diese dringliche Frage bleibt im Konzeptpapier und in den Erläuternden Bemerkungen zum Ministerilaentwurf (des Gründungsgesetzes) unbeantwortet.“