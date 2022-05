Weitere Protestbriefe gegen neue Digital-TU

Wird das noch was mit der neuen Digital-TU in Linz? Am Montag sind weitere Protestbriefe, also negative Stellungnahmen mit teils irritiertem oder erzürntem Unterton, beim Nationalrat eingetroffen. Dort läuft ja gerade das Begutachtungsverfahren für das eigens geplante Gründungsgesetz außerhalb des normalen Universitätsrechts. Die Ablehnung setzt aber meist schon beim wissenschaftlichen Konzept dieser geplanten Schwester-Uni zur Linzer JKU an.