Im Laschenskyhof räumt „Wall-E“ die Tische ab

In der Praxis wird „Wall-E“ mit dreckigen Tellern, benutzten Gläsern und Besteck beladen. Per Knopfdruck oder Sprachkommando kann er gerufen und zu abgespeicherten Stationen geschickt werden. Egal, ob in den Garten, in den Restaurantbereich im Haus oder zur Bar. Sein Ziel ist aber meistens die Küche. Dort wird das dreckige Geschirr in der Abwasch den Küchenhilfen übergeben. „Für unser Service-Personal ist es eine massive Erleichterung. Es gab anfangs Bedenken, aber mittlerweile wissen sie aber, was sie an ihrem neuen Kollegen haben“, so Hauthaler.