E-Bike-Diebstähle in Osttirol und Klagenfurt

Auch in Osttirol waren E-Bike-Diebe unterwegs

In der Zeit zwischen Mittwoch und heute, Dienstag, entwendeten unbekannte Täter aus einer Tiefgarage in Dölsach ein dort versperrt abgestelltes bzw. angekettetes E-Bike. Durch die Tat entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.