Kritik: Politik als Bremsklotz bei Lärmschutz

Bundesweit will er nun den Druck erhöhen. Denn Ministerin Gewessler will die „Dienstanweisung“, die die Mittelverwendung regelt, neu verhandeln. Dies sei eine Chance, das Verursacherprinzip auch beim Verkehr zu verankern. „Diejenigen Parlamentarier, die nun den Mund wie ein Nil-Krokodil aufreißen, um Mautmittel für das eigene Bundesland zu fordern, als wäre der Asfinag-Topf eine Parteikasse, sollen sich ihrer Kernaufgaben besinnen“, richtet er jenen Volksvertretern aus, „die in den letzten Jahrzehnten in Wien tapfer alles mitbeschlossen haben, damit die Ist-Situation überhaupt entstehen konnte“.