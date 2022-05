27-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt

Kurz vor 22 Uhr am Montagabend ist der Pole (27) durch Messerstiche in den Bauch und in das Gesicht verletzt worden. Der Mann wurde operiert, laut Polizei besteht jedoch keine akute Lebensgefahr. Das Opfer konnte mit Hilfe eines Dolmetschers bereits einvernommen werden. Die Polizei hat noch am Tatort einen 50-jährigen Verdächtigen festgenommen und ein Messer sichergestellt.