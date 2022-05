Zuerst der Rückzug, dann Pause - nun der Aufstieg

Eigentlich wollte man diesen bloß die Chance geben, nach tollen Erfolgen im Jugendbereich auch in einer Kampfmannschaft Fuß zu fassen - mit dem Aufstieg hat sich niemand auseinandergesetzt. „Die Leistung ist gar nicht in Worte zu fassen“, schwärmt Suta. Dabei stand das Spitzenspiel der 1. Mur/Mürz B gegen Verfolger Krieglach unter keinem guten Stern: „Fünf Spieler waren auf Schulreise in Irland, wir haben ein paar Ältere reaktivieren müssen.“ Einer dieser „Arrivierten“ war Trainer Dominik Leodolter, der sich in der 65. Minute selbst eingetauscht hat, um seine Jungs beim Verteidigen zu unterstützen.