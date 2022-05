OGH-Urteil lässt die Gegner der Freileitung jubeln

Zurück an den Start – so lautet das Motto rund um die Klagsflut gegen die Enteignungen auf der Trasse der 110-kV-Freileitung von Ried nach Raab. 2018 haben sich 57 Grundstücksbesitzer, die für ein Erd- statt dem Freileitungskabel sind, ans Landesgericht Ried gewandt. Es hieß, die Entschädigungen für die Wertminderungen ihrer Wälder und Wiesen seien zu gering. Für einen Meter Freileitung hätten im Schnitt 100 Euro fließen sollen. Der Forderung nach zumindest einer Verdoppelung stimmten die Richter in Ried zu. Doch die Netz Oberösterreich GbmH zog erfolgreich vors Oberlandesgericht Linz.