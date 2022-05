Trend zum Heiraten geht in der EU stark zurück

Der Trend zum Heiraten ist in den vergangenen sechs Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Waren es 1964 noch acht pro 1000 Personen, fanden 2020 nur mehr 3,2 Eheschließungen statt, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Gleichzeitig verdoppelte sich demnach die Scheidungsrate in diesem Zeitraum von 0,8 auf 1,6. Interessanterweise gab es von 2019 auf 2020 den jüngsten Zahlen zufolge allerdings einen leichten Rückgang bei Scheidungen.