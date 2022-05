Schwab und Straka verpassen Topplätze in Texas

Österreichs Golfprofis Matthias Schwab und Sepp Straka haben sich beim US-PGA-Turnier in McKinney/Texas am letzten Tag nicht mehr besonders in Szene gesetzt. Der Steirer Schwab kam auf dem Par-72-Kurs bei allgemein tiefen Scores nach sechs Birdies und zwei Bogeys auf 68 Schläge, damit rückte er von Platz 61 vom Vortag um zwei Ränge vor.