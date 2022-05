Behörden-Veto beschert Marcel Hirscher leeres Haus

„Allein in der Stadt gibt es mehr als 1100 wohnungslose Menschen. Dem gegenüber stehen rund 147 Häuser und 10.000 Wohnungen leer. Das heißt, nicht nur alle Wohnungslosen aus Salzburg, sondern auch eine Zahl weiterer wohnungsloser Menschen könnte hier unterkommen“, heißt es von den Aktivisten. Mehr als 10.000 Wohnungen sind in Salzburg Nebenwohnsitze, davon stehen mehrere tausend leer. Ein Gesetz, das Besitzer zur Kasse bitten soll, ist in Begutachtung.