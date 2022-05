Marcel Hirscher wurde Ziel von Links-Aktivisten

„Konsumfreie Räume statt verschlossene Zäune“, war eine der Parolen, die Aktivisten am Samstagnachmittag immer wieder wiederholten. Etwa zehn Menschen besetzten um die Mittagszeit ein leeres Haus in der Franz-Josef-Straße – und kritisierten damit die vielen leer stehenden Häuser und Wohnungen in Salzburg. „Während immer mehr Menschen von Wohnungslosigkeit bedroht und betroffen sind, wird auf ihre Kosten mit Leerstand spekuliert. Wenige profitieren auf dem Rücken von vielen“, begründete das Kollektiv in einer Aussendung die Aktion. Mit Mikrofon, Musik, einem Topf voll Essen und Flyern versuchten sie, viele Passanten auf ihr Vorhaben aufmerksam zu machen. Dort war zu lesen: „Wir wollen nicht in einem Freizeitpark für Touristen und Gutbetuchte leben. Was wir wollen und brauchen, ist eine Stadt für alle“.