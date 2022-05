GTI-Treffen: In Velden ging nichts mehr

An die 30 Kennzeichenabnahmen und endlose Staus am Wörther- und Faaker See - das inoffizielle GTI-Treffen ist heuer stark wie noch nie. Denn zu den GTI-Fahrern haben sich auch die Sportwagen-Fahrer dazugesellt - gerade in Velden sah man vom Ferrari bis zum Lamborghini einfach alles. Das riesige Polizeiaufgebot verhindert zwar Rasereien und Gummi-Gummi-Spektakel, aber dafür staute es sich tagsüber beim Arneitz am Faaker See und bis in die Nacht durch Velden am Wörthersee.