Edmonton, Carolina und Tampa im Play-off weiter

Matchwinner für Edmonton war Superstar Connor McDavid mit einem Tor und einem Assist. Zehn Assists in einer Play-off-Serie hatte für die Oilers zuletzt Mark Messier 1989 geliefert. An der Entstehung des ersten Treffers durch Cody Ceci war auch sein deutscher Co-Star Leon Draisaitl beteiligt (34.). Für die Entscheidung sorgte McDavid dann selbst (57.). Am Ende kam er in der Serie auf 14 Scorerpunkte, Draisaitl auf deren neun.