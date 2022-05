Kameraden übten bei der Inspizierung den Notfall

Zur Inspizierung gehören sowohl die Kontrolle der administrativen Bereiche als auch eine Exerzier- und eine Einsatzübung. Aufgabenstellung war ein Zimmerbrand mit mehreren eingeschlossenen Personen. Die Personen in Not wurden übrigens von Mitgliedern der Feuerwehrjugend gemimt. Die Florianis mussten unter schwerem Atemschutz in das stark verrauchte Gebäude vorrücken. Der imaginäre Brand war rasch gelöscht, und die eingeschlossenen Personen konnten über das Stiegenhaus in Sicherheit gebracht werden.