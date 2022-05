Illegales Straßenrennen bei Schwerpunktkontrolle

In der Nacht zum Samstag wurden von Streifen des Bezirkes Linz-Land mit Unterstützung der Landesverkehrsabteilung OÖ und in enger Abstimmung mit dem SPK Linz Schwerpunktkontrollen entlang der B1 und B139 durchgeführt. Dabei konnte von einer Streife des SPK Linz ein Straßenrennen auf der B1 in Fahrtrichtung Wels wahrgenommen werden.