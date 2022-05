Turbulenzen bei MFG: Partei in Kärnten vor Aus?

„Für mich nicht nachvollziehbar“

Der Ausschluss von Todor-Kostic hat für die Partei in Kärnten schwerwiegende Folgen. Aus Solidarität mit ihrem Chef ist der gesamte Vorstand zurückgetreten, weitere Rücktritte dürften auch auf Bezirks- und Gemeindeebene folgen. Todor-Kostic hat unterdessen angekündigt, gegen die seiner Ansicht nach ungerechtfertigte Entscheidung zu klagen: „Für mich ist das alles nicht nachvollziehbar. Ich habe die Partei in Kärnten aufgebaut und in kurzer Zeit die Zahl der Mitglieder in der MFG verdreifacht.“