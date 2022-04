MFG will mit Kärntner Kandidaten durchstarten

Für die MFG sei es so gut wie fix, dass es im Herbst zu vorgezogenen Nationalratswahlen kommen werde. „Dafür sind wir ebenso bereit wie für die Kärntner Landtagswahlen im März. Wir haben 30.000 Mitglieder in Österreich, 3000 in Kärnten und keineswegs nur Impfgegner“, so Landeschef Alexander Todor-Kostic, der auch bei der Nationalratswahl als Kärntner Spitzenkandidat antreten möchte.