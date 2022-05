Indien: 27 Tote bei Großbrand in Neu-Delhi

Präsident Ram Nath Kovind und Premierminister Narendra Modi drückten ihre Trauer über die Tragödie aus. „Bin bestürzt über den tragischen Brandunfall in einem Gebäude in der Nähe der Metrostation Mundka in Delhi. Mein Beileid an die Hinterbliebenen. Ich wünsche den Verletzten eine schnelle Genesung“, schrieb Modi auf Twitter.