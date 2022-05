Desaströse ÖVP | Grüner Gradmesser

Grüner Gradmesser … viel zu tun auch für den Grünen Parteiobmann Werner Kogler. Nur ungern stellte er sich dem „Krone“-Interview, das am Parteitags-Tag seines Koalitionspartners erscheint. So blieb er auch freundlich, richtet zwar aus, dass die unter anderem vom oberösterreichischen ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer geforderte Verschiebung der CO2-Bepreisung „zu kurz gedacht“ sei und die Grünen „bei vielen Themen der Motor in der Koalition“ seien. Aber Kogler bleibt sowohl zurückhaltend, was die neuen Regierungsmitglieder der ÖVP betrifft, wie mit Kritik am angeschlagenen Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner. Achja, und zu Umfragen äußert sich der Ober-Grüne auch: „Wir sollten vorsichtig sein, was die Interpretation von Umfragen betrifft. Diese können in Krisenzeiten nicht der Maßstab sein.“ Nein, eh nicht. Aber ein Gradmesser für Erfolg oder Misserfolg von Parteien, Koalitionen, Regierungen - das sind sie allemal.