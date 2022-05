George Ezra kommt für „Krone“-Konzert nach Wien

Mit der ersten Single „Anyone For You (Tiger Lily)“ stieß er schon zu Jahresbeginn in lichte Charthöhen vor, unlängst hat er mit „Green Green Grass“ einen veritablen Sommerhit vorgelegt, der mehr als Lust auf ein Konzert macht. Nachdem Ezra zuletzt im Mai 2019 für Jubel in der Wiener Stadthalle sorgte, kommt er am 22. Februar wieder zurück an den Ort seiner bislang größten österreichischen Erfolge. Mit im Gepäck hat er dann natürlich nicht nur das brandneue Album, sondern auch alle Hits und ganz sicher so manch spannende Überraschung.