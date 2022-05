Bankräuber muss drei Jahre und neun Monate in Haft

„Krone“-Leser kennen die Vorgeschichte: Am 18. Jänner überfiel ein vorerst Unbekannter eine Bank in Rohrbach bei Mattersburg und erbeutete mit vorgehaltener Softair-Pistole mehr als 26.000 Euro. Danach entkam der Kriminelle trotz sofort eingeleiteter Alarmfahndung. Rund einen Monat später marschierte der Mann in eine Bank in Bockfließ (NÖ). Dort fragte er bei der Kassiererin zuerst nach einem Kredit, zückte dann die Pistole und entkam mit mehr als 15.000 Euro Beute.