Erster Sommertag: Beim Baden zögern noch viele

Regen am Freitag, aber es geht sommerlich weiter

„Von einem Sommertag sprechen wir ab 25 Grad und mehr. Am Dienstag war es in Linz-Innere Stadt bereits so weit, das wurde aber kaum bemerkt“, sagt Josef Haselhofer, Meteorologe der ZAMG: „Donnerstagabend gibt es im Salzkammergut und in der Pyhrn-Eisenwurzen erste Regenschauer, am Freitag regnet es im ganzen Land. Wir rechnen mit 20 bis 24 Grad, also keine große Abkühlung.“ Dann soll es aber schon wieder sommerlich werden – und hoffentlich auch so bleiben.