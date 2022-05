Tänzerinnen aus Ukraine jetzt beim Europaballett

Der Krieg in der Ukraine zwingt derzeit Millionen Menschen zur Flucht. Rund 15 angehende Tänzerinnen aus Odessa, Kiew, Charkiw und Dnipro sind jetzt in der Landeshauptstadt gestrandet. Hier haben sie beim Europaballett St. Pölten eine neue künstlerische Heimat gefunden. Die jungen Nachwuchstalente im Alter zwischen 13 und 18 Jahren kommen von renommierten Ballettakademien in der Ukraine und können jetzt ihre Ausbildung in St. Pölten fortsetzen.