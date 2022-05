Hälfte der Österreicher akzeptiert alle Cookies

Und am wichtigsten: Sie werden nicht domainübergreifend weitergegeben, im Gegensatz zu den sogenannten Third-Party- oder Tracking-Cookies: Diese markieren die Nutzer und sammeln Daten über deren Surfverhalten, welche sie an Dritte veräußern. 45 Prozent der Österreicher sind sich dessen laut Avast nicht bewusst. Jeder Elfte (neun Prozent) hat überhaupt keine Vorstellung, was Cookies bezwecken - und zwölf Prozent der Personen, die alle Cookies akzeptieren, tun dies, weil sie nicht wissen, wie sie diese ablehnen können.