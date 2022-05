Fahrradrowdy raste in Klagenfurter Radlerin (68)

Eine 68-jährige Frau aus Klagenfurt fuhr am Dienstag gegen 11.10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Wilsonstraße in Klagenfurt am Wörthersee in Richtung Schilfweg. Ein derzeit unbekannter männlicher Fahrradfahrer fuhr vom Schilfweg kommend in die Rechtskurve Richtung Wilsonstraße. Laut Angaben der Frau fuhr dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Aus diesem Grund kam der Lenker zu weit nach links und touchierte frontal mit der 68-Jährigen. Beide Fahrradlenker kamen zu Sturz.