Klage zu E-Fahrzeug findet nun Nachahmer

Drei weitere Fälle

Das Urteil hat bei E-Autobesitzern wie Juristen für Aufmerksamkeit gesorgt. „Bei mir haben sich nach dem Urteil auch Kollegen aus Deutschland gemeldet, dem VKI habe ich das Urteil für seine Homepage zur Verfügung gestellt, damit auch andere Konsumenten informiert werden“, sagt Anwalt Michael Poduschka, der bereits drei weitere E-Auto-Fälle in Arbeit hat. Klagen in Linz, Wien und Graz sind anhängig. Nur in einem Fall handelt es sich diesmal um einen VW, auch der früher britische, nun chinesische Hersteller MG und Citroën sind betroffen. In allen drei bereits bei den Gerichten eingebrachten Fällen werden vor allem die Autohändler geklagt.