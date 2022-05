Gasexplosion: Hund aus zerstörtem Hotel gerettet

Nach der gewaltigen Explosion in einem Hotel in Havanna ist die Zahl der Todesopfer auf 35 gestiegen. Sieben Verletzte sind noch in kritischem Zustand. Nun gab es inmitten des Grauens einen Lichtblick: Ein schwarzer Labrador wurde aus den Trümmern des zerstörten Saratoga-Hotels in der kubanischen Hauptstadt gerettet (siehe auch Video oben).