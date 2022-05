Auch Landtag will die „Zufallsgewinne“ abschöpfen

Angespornt vom SPÖ-Landtagsklub wird am Donnerstag gemeinsam mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und Grünen eine Bundesresolution für so eine „Windfall-Profits-Tax“ beschlossen. „Es freut mich, dass wir dieses gemeinsame oberösterreichische Zeichen setzen können. Die Explosion der Energiepreise bringt seit Monaten immer mehr Menschen in finanzielle Notlagen. Daher braucht es entschiedenes Handeln – auch auf Bundesebene“, bekräftigt SPÖ-Klubvorsitzender Michael Lindner.