Lukas Weißhaidinger so stark wie noch nie

Der Auftakt der harten Wettkampfserie ist bei der Diamond League am 21. Mai in Birmingham - den Schlusspunkt dieser mit vielen Reisen verbundenen Serie ist Stockholm am 30. Juni. Wegen dieser intensiven Phase rückt derzeit auch der Gedanke an den möglichen ersten 70-m-Wurf in einem Wettkampf etwas in den Hintergrund. „Ich habe sicher das Potenzial, diese Traumgrenze zu knacken. Aber mit Gewalt geht’s ohnehin nicht“, weiß der 30-Jährige, der im Vorjahr in Eisenstadt mit 69,04 seinen noch aktuellen österreichischen Rekord geworfen hat. Einen Nebensatz, den Veranstalter Rolf Meixner sicher gerne hören wird, ließ Luki auch fallen: „Eigentlich gefällt mir ein Meeting mit der Atmosphäre wie in Eisenstadt hundert Mal besser als jedes Meeting der Diamond League.“